Das Veterinäramt hat am Donnerstag in einer Gemeinde im Oberen Glantal rund 50 Katzen aus einer Privathaltung beschlagnahmt. Der Aktion sei am 20. Juni eine private Tierschutzanzeige vorausgegangen, teilte die Kreisverwaltung am Freitag auf Nachfrage mit. Die Haltung sei am Donnerstag amtstierärztlich kontrolliert worden, „dabei erfolgte seitens des Veterinäramtes umgehend eine Beschlagnahmung von circa 50 Katzen“.

Die Tiere würden tierärztlich versorgt, keines der habe eingeschläfert werden müssen. Die Unterbringung erfolgte in mehreren Tierheimen. Das Veterinäramt wurde bei der Aktion vom Tierschutzverein im Landkreis Kusel unterstützt, um die Tiere einzufangen und in die Tierheim zu bringen. Auf dessen Facebookseite ist von Animalhording die Rede, von halbwilden und kranken Katzen, Müttern mit Kitten. Angaben über den Ort des Geschehens und den Zustand oder das Alter der Katzen machte die Kreisverwaltung nicht.