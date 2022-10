Eine 80 Jahre alte Frau ist am späten Dienstagabend tot in einem Waldstück bei Dunzweiler (Kreis Kusel) aufgefunden worden. Die Seniorin wurde am Nachmittag gegen 16 Uhr von einer Nachbarin als vermisst gemeldet. Feuerwehr und Polizei suchten in der Folge nach der stark dementen und orientierungslosen Person, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz mit. Die Kräfte der Polizei wurden dabei von einem Polizeihubschrauber und einem Suchhund unterstützt. Die Spur, so die Polizei weiter, führte in ein Waldgebiet. Einem Jäger war die Vermisste dort am Abend aufgefallen. Die Rettungskräfte kamen allerdings zu spät. Gegen 22 Uhr wurde die 80-Jährige tot in einem Teich gefunden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gibt es keine Hinweise auf eine Gewalt- und Fremdeinwirkung.