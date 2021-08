Während die Mehrheit des Rates im Sommer für Tempo-30-Zonen plädierte, ist Ortsbürgermeister Bernd Degen noch immer von der besseren Wirksamkeit von Geschwindigkeitstafeln überzeugt. Es soll einen Termin mit dem Landesbetrieb Mobilität stattfinden, um einen Kompromiss zu finden.

Ein Bürger hatte sich nach dem Sachstand zur Einführung einer Tempo-30-Zone erkundigen wollen, allerdings konnte Ortsbürgermeister Bernd Degen noch keine weiteren Informationen vermitteln, da corona- und urlaubsbedingt noch kein Termin mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) stattfinden konnte. Dieser soll aber nun möglichst bald, binnen der nächsten ein bis zwei Wochen erfolgen. Unter anderem wünscht der Rat eine 30er-Zone im Ortsteil Hefersweiler ab der Bushaltestelle in Richtung Niederkirchen.

Degen für Anzeigetafeln

Degen hatte bereits in der vorangegangenen Sitzung für zusätzliche Geschwindigkeitstafeln geworben und will nun Angebote für eine zweite Tafel einholen, die, wenn möglich, über einen Nachtragshaushalt finanziert werden sollte. „Meine persönliche Meinung: Eine solche Tafel bringt mehr als ein Verkehrsschild, um den Verkehr zu beruhigen“, erklärte Degen, der auch der Meinung ist, dass Tempo-30-Zonen nicht ohne weiteres eingeführt werden können.

Ansprechen will er beim LBM, ob es möglich ist Parkbuchten anzulegen. Es gelte auf jeden Fall, Kompromisse zu finden, um die Verkehrssituation zu beruhigen. Angesichts der gegenwärtigen Lage ist Degen für jede Verbesserung dankbar: „Wir nehmen, was wir bekommen können“.

Kompromiss ist auch das Stichwort in Sachen Kinderspielplatz. Eltern wünschen sich mehr Spielgeräte auf dem Spielplatz, berichtete Degen am Donnerstagabend. Man sei auf der Suche nach einer guten Lösung für alle. Hier müsse wohl viel in Eigenleistung erfolgen. Man werde wohl Kompromisse machen müssen, da die Gemeinde finanziell keine großen Sprünge machen könne. „Ohne Geld wird eben viel Eigenleistung notwendig, aber das ist in Hefersweiler ohnehin oft der Fall“, informierte er.

Weitere Themen

Zum allgemeinen Bedauern des Rates, muss die Seniorenfeier wegen Corona ausfallen.

Die Umstellung auf wiederkehrende Straßenausbaubeiträge wurde nach eingehender Diskussion beschlossen. Die Verwaltung soll eine entsprechende Satzung erstellen.

Die Überprüfung der Versicherungsbeiträge ergab, dass alles in Ordnung sei, einzig die neue Grillüberdachung soll noch versichert werden.

Einige Nadelbäume entlang des Radweges und an Straßen sind vom Borkenkäfer befallen. Degen holt Angebote zur Fällung der betroffenen Bäume ein.