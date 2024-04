Ab Donnerstag, 11. April, gibt es für Bürgerinnen und Bürger des Kuseler Südkreises eine neue Anlaufstelle. In Glan-Münchweiler öffnet an diesem Tag das Bürgerbüro in der Homburger Straße 5a. Wie die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mitteilt, wird das bisherige Büro in der Bahnhofstraße geschlossen, lediglich die Abteilung für Öffentliche Sicherheit und Ordnung werde im dortigen Obergeschoss verbleiben.

Das neue Bürgerbüro ist unter der Woche vormittags jeweils ab 8 Uhr geöffnet und schließt um 12.30 Uhr (freitags bereits um 12 Uhr). Nachmittags sind die Türen ab 13.30 Uhr offen: montags bis mittwochs bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr. An Freitagnachmittagen bleibt das Bürgerbüro zu.