Am 14. Februar ist Valentinstag. Der „Tag der Liebenden“ hat – nicht ganz grundlos – den Ruf, dass der Kommerz dabei im Vordergrund steht. Von dem Tag profitieren, so die Kritiker, vor allem die Süßwaren- und Schmuckindustrie sowie die Gärtnereien. Die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Kusel sucht für die Valentinstagsausgabe, übrigens auch der Aschermittwoch, nach Paaren, die verraten, wie sie sich kennengelernt haben – und was ihr Geheimnis ist, dass sie noch zusammen sind. Vielleicht gibt’s noch ein passendes Foto? Wenn Sie Lust haben, einer Reporterin die Geschichte Ihrer großen Liebe zu erzählen, schreiben Sie uns bis spätestens Dienstag, 6. Februar, eine kurze E-Mail an redkus@rheinpfalz.de. Wir melden uns dann bei Ihnen.