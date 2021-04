Dohlen nisten gern in höhlenartigen Verstecken. Dazu gehört auch der Dachstuhl der Zweikirche, wo inzwischen einige Brutpaare ihre Nester gebaut haben. Mit dem Naturschutzbund und Bauexperten soll gemeinsam nach einer Lösung gesucht werden. Und auch ein Turmfalke kann vielleicht helfen.

Dohlen im Kirchturm – die Wolfsteiner Pfarrerin Eva Mähnert traf sich mit Mitgliedern des Naturschutzbundes (NABU), um über das Problem zu sprechen.

Aufmerksam auf die Dohlen wurde Sigrun Cossmann, die seit 16 Jahren Kirchendienerin in der Zweikirche ist. Sie entdeckte immer wieder Zweige und kleine Äste auf dem Weg zum Eingang der Kirche. Die Ursache war nicht schwer zu erraten, denn auch in den vergangenen Jahren hatten Dohlen öfter im Dachstuhl der Kirche genistet. Vor einigen Jahren war deshalb der breite Spalt zwischen dem Dach und der Mauer mit Maschendraht verschlossen worden.

Mindestens fünf Brutpaare

Aber das hat nichts genützt. „Die Dohlen haben den Draht an mehreren Stellen herausgerissen“, sagt Cossmann. Außerdem seien es noch nie so viel gewesen wie in diesem Jahr. Auf Grund der um die Kirche fliegenden Dohlen schätzt sie, dass es mindestens fünf Brutpaare sind, die im Dachstuhl Nester gebaut haben. Denn außer zwischen Dach und Mauer auf der Südseite gibt es auch in der Giebelspitze des Langhauses eine größere Öffnung, die von den Vögeln genutzt wird.

Der Weg zum Dachgeschoss ist eng. Er führt zur Orgelempore und von dort über eine schmale Dachbodenleiter in die beiden Räume über der Kirche. Im Raum über dem Langhaus bedeckt dickes Isoliermaterial den Boden, nur ein kleiner befestigter Weg erlaubt den Durchgang. Eine Mauer teilt das Dachgeschoss, weil der jüngere Chor an die bereits bestehende Kirche angebaut wurde.

Auch an den Denkmalschutz denken

An diesem Durchgang, einer schmalen gotischen Tür, liegen zwei große Haufen von Ästen. Entweder sind sie beim Nestbau heruntergefallen oder es wurden ältere Nester entfernt und die Reste nicht weggeräumt. Betritt man das Dachgeschoss über dem Chor, entdeckt man bald drei große Nester. Eines wurde am Boden neben den Einfluglöchern gebaut, ein zweites unterhalb des Langhausgiebels. Dazwischen gibt es ein Nest im Gebälk.

Um sich ein Bild zu machen, trafen sich die neue Pfarrerin Eva Mähnert, Hanni Golz und drei weitere Mitglieder des NABU sowie Gisela Boldt als Vertreterin des Presbyteriums mit der Kirchendienerin an der Zweikirche. Dabei wurden die Nistplätze besichtigt und Lösungsmöglichkeiten diskutiert, die den Denkmalschutz und den Naturschutz berücksichtigen.

Besuch der Bauabteilung

Mähnert verwies darauf, dass es in der Pfarrei noch weitere „Baustellen“ gibt. Alle Maßnahmen seien abhängig von der Zustimmung des Presbyteriums und von der Genehmigung der Bauabteilung der Landeskirche. Das kann einige Zeit dauern, auch wenn die Bauabteilung einen Besuch in Wolfstein geplant hat, um den Renovierungsbedarf in allen drei Kirchen der Pfarrei festzustellen.

Golz war der Meinung, dass man ohnehin bis zum Herbst warten sollte, weil dann die Dohlen ihre Nester wieder verlassen haben. In der Zwischenzeit ließen sich sicher Handwerker finden, die alle Zugänge sachgerecht verschließen. Das Loch in der Giebelspitze müsste zugemauert oder mit einem Blech gesichert werden. Für die anderen Schlupflöcher sollte man ein stabileres Drahtgitter oder Locheisen verwenden.

Ein Turmfalke als möglicher Helfer

Als weitere sinnvolle Maßnahmen schlugen die Mitglieder des NABU vor, in dem Wald hinter der Kirche spezielle Nistkästen für die Dohlen aufzuhängen. Sie haben auch einen Turmfalken beobachtet, der vielleicht in dem Kirchturm nistet. Hier sollte an dem kleinen rechteckigen Fenster im Inneren des Turmes ein Nistkasten angebracht werden. Vielleicht würde die Anwesenheit des Turmfalken auch die Dohlen künftig beim Nesterbau stören.

Die etwa 1000 Jahre alte Zweikirche ist ein Sorgenkind der Pfarrei Wolfstein. Denn außer den Dohlen, die keine unmittelbare Gefährdung des Gebäudes sind, gibt es schon seit einigen Jahren eine Bedrohung durch den Nagekäfer, der in der Kirche aktiv ist. Aber die Mittel der Kirche sind knapp. Deshalb hofft die Pfarrerin auf Spenden oder Sponsoren, die dazu beitragen, das historische und kunstgeschichtliche Juwel zu erhalten.