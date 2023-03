Ein Unbekannter hat am Freitag in der Hauptstraße ein Mountainbike der Marke „Galano“ gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen 22.20 und 23 Uhr. Der Eigentümer hatte das Fahrrad unverschlossen in der Nähe des Stadthauses abgestellt. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 06382 9110.