Unbekannte haben den Glasfaserausbau auf eher unschöne Weise ausgebremst. Nach Angaben der Polizei vom Samstag, kam es bereits zwischen Montag, 26., und Mittwoch, 28. Juni, zu einem Vorfall an der Kreisstraße 19 zwischen Wahnwegen und Kusel. Demnach haben Unbekannte in Höhe der Windräder zehn dort deponierte Glasfasertrommeln den Berg hinuntergerollt. Die Holztrommeln, die auf einem Feld zum Stehen kamen, wurden dabei beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Kusel entgegen unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.