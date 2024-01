An den Gebäuden der Lauterecker Grund- und Janusz-Korczak-Schule wurden über das Wochenende Schäden angerichtet. Verantwortliche der Schulen hatten am Montagmorgen bemerkt, dass eine Glasscheibe und die Wandverkleidung demoliert worden waren – diese Schäden seien am Freitag noch nicht vorhanden gewesen, teilten die Verantwortlichen der Polizei in Lauterecken mit. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, Telefon 06382 9110.