In der Corona-Krise geht auch das Kuseler Fitness- und Gesundheitsstudio Medikus neue Wege. Per Video gibt man den Kunden Anleitungen an die Hand, wie man sich zu Hause fit halten kann. Und es gibt sogar eigene Filme für Kinder und für Menschen, die derzeit im Homeoffice arbeiten müssen.

„Vorgenommen haben wir uns das mit den Videos schon lange, sind aber nie dazu gekommen. Jetzt haben wir die Zeit und zudem besteht auch der Bedarf bei unseren Mitgliedern“, sagt Thomas Larisch,