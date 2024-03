Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bringt der TuS Landstuhl ein weiteres Spitzenteam zum Stolpern oder stürmt der SV Kaulbach-Kreimbach unbeirrt in Richtung Relegation? Die Antwort darauf gibt es im Duell Fünfter gegen Zweiter in der C-Klasse 1 am Sonntag ab 15 Uhr.

Mit dem, was der TuS Landstuhl und der SV Kaulbach-Kreimbach in dieser Saison bislang so fabriziert haben, ist man auf beiden Seiten zufrieden. „Wir sind sehr zufrieden. Wir haben uns als Gemeinschaft