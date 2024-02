In Theisbergstegen hat die Pfalzwerke Netz AG am Donnerstagabend ein Storchennest entfernt. Laut Unternehmen war die Versorgungssicherheit gefährdet.

Wie die Pfalzwerke Netz AG mitteilte, war sie von Anwohnern über flackerndes Licht an einem Mast informiert worden. „Nachdem sich die Kollegen vor Ort ein Bild der Situation gemacht hatten, war klar, dass das Nest im Sinne der Versorgungssicherheit entfernt werden musste“, erläutert ein Pfalzwerke-Sprecher. Schäden an einem weiteren Mast werden dazu führen, dass auch ein zweites Nest in der Nähe entfernt werden muss. Beide Masten müssten ersetzt werden, um der Gefahr reißender Leiterseile vorzubeugen.

Auf den neuen Masten werden Plattformen platziert, auf denen die Störche, die immer an ihre gewohnten Plätze zurückkehren, ein neues Nest bauen können, heißt es von dem Stromversorger. In der Mitteilung wird betont: „Natürlich haben wir weiterhin das Wohl der Störche im Blick.“ Deshalb arbeiteten die Pfalzwerke mit Naturschutzverbänden zusammen.