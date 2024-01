In Teilen Offenbach-Hundheims und Glanbrückens ist seit mehreren Stunden der Strom ausgefallen. Wie Christian Sauer, Büroleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, am Donnerstagabend der RHEINPFALZ berichtet, seien teilweise Heizungen ausgefallen, die Menschen könnten sich nichts Warmes zu Essen kochen.

Betroffen seien vor allem die Ortsteile Hundheim und Hachenbach. Die Feuerwehren in Offenbach-Hundheim und Glanbrücken richteten Wärmeinseln in ihren Gerätehäusern ein, berichtet Sauer nach einer Lagebesprechung unter anderem mit der Feuerwehr, dem Ordnungsamt und den Ortsbürgermeistern am Abend. Dort könnten sich Anwohner aufwärmen und etwas Warmes essen und trinken. Die Feuerwehr sei zusätzlich in den betroffenen Ortsteilen unterwegs – auch um vorzuprüfen, ob die Betroffenen falls nötig bei Bekannten unterkommen könnten. „Falls nicht, finden wir eine Lösung“, versichert Sauer. Wenn nötig würden auch Ferienwohnungen oder Hotels kontaktiert. Viele Leute hätten jedoch auch Holzöfen. Noch unklar ist, ob das Problem noch vor Eintreten der Nacht gelöst werden kann. In der Nacht auf Freitag werden Temperaturen bis minus acht Grad Celsius erwartet. Wie Glanbrückens Ortsbürgermeister Guido Hablitz berichtet, sei der Strom im Ortsteil Hachenbach seit halb zehn am Morgen weg. Die Energieversorger arbeiteten an verschiedenen Stellen an der Behebung des Problems und versuchten parallel einen Notstromkreislauf aufzubauen.