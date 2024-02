Wegen einer Baugrunduntersuchung muss am Montag und Dienstag kommender Woche die Landesstraße 176 zwischen Thallichtenberg und Breitsesterhof (Baumholder) gesperrt werden. Abgeriegelt wird am Montag, 19. Februar, um 8.30 Uhr, erst am Mittwochmorgen ist die L176 wieder passierbar. Darauf weist die Bahn-Tochter Regio Bus hin. Die muss ebenfalls auf die Sperrung reagieren: Wie die DB Regio Bus mitteilt, ist die Linie 292 betroffen, die Baumholder und Kusel verbindet. An beiden Tagen fahren die Busse einen Umweg über Freisen und Pfeffelbach.

Deswegen wird die Abfahrt des Busses vom Kuseler Bahnhof in Richtung Baumholder von 10.30 auf 10.23 Uhr vorverlegt. Ebenfalls sieben Minuten früher fährt der planmäßig um 6.47 Uhr startende Bus am Unteren Markt sowie eine Minute danach am Baumholderer Schulzentrum mit Fahrtziel Kusel los.