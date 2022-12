Lauterecken. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht im Januar die Sternsingeraktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und des Kindermissionswerks.

Vom 6. bis 9. Januar werden wieder Kinder der Pfarrei Hl. Franz Xaver als durch die Straßen von Wolfstein, Oberweiler-Tiefenbach, Kreimbach-Kaulbach, Rutsweiler, Ginsweiler, Reipoltskirchen, Relsberg, Aschbach und Medard ziehen. Zudem besuchen sie die Seniorenheime in Lauterecken, Wolfstein und Ingweilerhof. „Die Kinder unserer Pfarrei singen für die Menschen, um ihnen von der Geburt Christi zu erzählen und ihnen Frieden und Gottes Segen zu bringen“, sagt die Vorsitzende des Pfarreirats, Inge Lütz. Mit den gesammelten Spenden Geld werden Projekte weltweit finanziert, die helfen, die Situation von notleidenden Kindern zu verbessern.

Info



Noch können sich Kinder zur Teilnahme an der Aktion anmelden. Ein Vorbereitungstreffen findet am Freitag, 30. Dezember, 16 Uhr im Pfarrzentrum in Lauterecken statt. Infos bei Inge Lütz unter 0157 72495212.