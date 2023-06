Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Glanbrücken ist neuer Spitzenreiter in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, zumindest was das Niveau der Hebesätze für die Grundsteuer B betrifft. Das liegt vor allem an den Kosten für das neue Dorfgemeinschaftshaus. Auch in einen Mehrgenerationenplatz soll investiert werden, die Pläne dafür sollen jedoch deutlich abgespeckt werden.

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, den Steuersatz von bislang 385 Prozent um 270 Prozentpunkte auf 655 Prozent zu erhöhen – das ist der bisher höchste