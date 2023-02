Spiel der Woche: Der SV Brücken hat durch einen schwer erkämpften 2:1 (0:1)-Heimsieg den SV Miesau in der Tabelle der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd überholt. Dabei lief das Spiel zunächst so gar nicht nach den Wünschen der Gastgeber.

Miesau, vor der Partie Tabellenzweiter, ging durch ein Traumtor von Lukas Hirsch kurz vor der Pause in Führung (44.). Nach dem Wechsel konnte Brücken die Partie dann aber durch Tore des eingewechselten Omar Lebbad (54.) und Sandro Günsche (76.) noch drehen.

„Eine Standardsituation hat am Ende das 2:1 gebracht. Wir haben nach der Pause zu wenig investiert, waren nicht konzentriert und in der Lage die Überzahl auszuspielen. Das war zu wenig. Wir hatten da auch kaum noch Torchancen“, sagte Miesaus Spielertrainer Daniel Klein. Er haderte mit dem Leistungsabfall seiner Mannschaft in den zweiten 45 Minuten.

Viel Kampf auf dem Hartplatz

Die hatte auf dem schwer bespielbaren Hartplatz gut begonnen. Eine Hereingabe von Miesaus Alex Yalda konnte ein Brückener Abwehrbein gerade noch vorm einschussbereiten Ben Laborenz abblocken (12.). Nach einer Viertelstunde wurden die Gastgeber dann erstmals gefährlich. Mica Keller flankte von rechts und Miesaus Innenverteidiger Phil Puskorius musste in höchster Not retten (17.). In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes und umkämpftes Spiel. Miesau hatte leichte spielerische Vorteile. Brücken machte dies durch Einsatz und Laufbereitschaft wett. In der 42. Minute wurde Brücken nach einem Doppelpass zwischen Matthias Jung und Patrick Lill brandgefährlich. Miesaus Torwart verhinderte einen Rückstand durch geschicktes Verkürzen des Winkels (42.). Kurz danach jedoch der Miesauer Torjubel. In der 44. Minute gingen die Gäste in Führung. Lukas Hirsch traf aus 30 Metern per Dropkick so fulminant und genau ins Kreuzeck, dass wohl auch der beste Bundesligatorhüter chancenlos gewesen wäre.

Ampelkarte bremst nicht aus

Nach dem Wechsel die erste Chance in der immer hitzigeren Partie auf Seiten der Gäste. Torschütze Hirsch vergab etwas überhastet (51.). Dann stach Brückens Joker. Der gerade eingewechselte Omar Lebbad traf nach Vorlage von Spielmacher Patrick Lill zum 1:1-Ausgleich (54.). In der 57. Minute hatte dann Brückens Torhüter Eric Wambach bei einem Konter mit Faysal Ibos Aufsetzer seine liebe Mühe.

Doch der eingewechselte Lebbad belebte die Offensive der Gastgeber merklich. Die Partie wurde jetzt immer hektischer, mit Vorteilen auf Seiten der Gastgeber. Der SV Brücken ließ sich auch nicht von einer überzogenen Ampelkarte gegen ihren „Zehner“ Patrick Lill beeindrucken. In Unterzahl verwertete Kapitän Sandro Günsche die Freistoßflanke von Elias Huber zum 2:1-Siegtreffer (76.). Brücken wurde durch eine zweite, diesmal berechtigte Gelb-Rote Karte, weiter dezimiert. Aber auch die Unterzahl im Neun gegen Elf überstanden die Platzherren schadlos. Sie gestatteten dem SV Miesau in den letzten zehn Minuten der Partie keine einzige Torchance mehr. „Es war kein schönes Spiel. Das 0:1 zur Pause ging in Ordnung. Nach der Pause waren wir aggressiver. Es war ein Sieg des Willens. In Unterzahl haben wir verdient gewonnen“, sagte Brückens Spielertrainer Sebastian Groß, der seinen erkrankten Bruder David vertrat. Der SV Brücken ist nun mit 40 Punkten am SV Miesau (39) vorbeigezogen. Doch auf Relegationsrang zwei steht der FV Ramstein II (41), der ebenfalls am Sonntag gewann.

So spielten sie

SV Brücken: Wambach - Oster, Theobald, Xaver Seyler (10. Max Seyler), Groß - Keller (46. Lebbad), Günsche, Jung, Lill, Huber - Holzer (71. Ukena)

SV Miesau: Nico Hirsch - Puskorius (76. Stolz), Mammadli, Littig, Ibo - Laborenz (76. Yalda), Klein, Lauer (61. Landsberg), Schneider, Yalda (61. Weisenstein) - Lukas Hirsch

Tore: 0:1 Lukas Hirsch (44.), 1:1 Lebbad (54.), 2:1 Günsche (76.) - Gelb-Rote Karten: Lill (72./Meckern); Huber (80./Foulspiel) - Gelbe Karten: Xaver Seyler, Holzer, Jung - Stolz, Puskorius, Littig, Schneider - Beste Spieler: Jung, Lill, Huber, Lebbad - Schneider, Lukas Hirsch, Klein - Zuschauer: 80 - Schiedsrichter: Adam (Martinshöhe)