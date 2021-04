Die Kuseler Filiale der Sparda-Bank Südwest wird nicht mehr öffnen. Das wurde am Donnerstag in einem Schreiben an die Kunden mitgeteilt. Wie die Bank auf Anfrage informiert, war die Filiale wegen Corona schon seit vergangenem Jahr geschlossen. Wann die Selbstbedienungsgeräte im Vorraum abgebaut werden, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, dass der Briefkasten Ende Juni entfernt wird. Betroffen sind rund 6000 Kunden.