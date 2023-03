Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein bisschen Wüstenflair herrschte am Samstagabend in der Abteikirche in Offenbach-Hundheim. Dort kamen Besucher des Kultursommer-Konzerts „Ostroute“ unter Leitung von Kreiskantor Roland Lißmann in den Genuss recht ungewohnter Töne. Dafür sorgten auch Instrumente wie Kanun, Ney, Bendir und Santur.

Kreiskantor Roland Lißmann brachte unter dem Motto „Ostroute – Barockmusik aus Norddeutschland und Konstantinopel“ einen ungewöhnlichen musikalischen Mix auf