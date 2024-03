Zu einem Brand mit glimpflichem Ausgang ist es am Samstagvormittag in Erdesbach gekommen. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises, mitteilt, alarmierte die Integrierte Leistelle Kaiserslautern gegen halb 12 die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan zu einem Gebäudevollbrand nach Erdesbach. In einer Schreinerei war ein Spänesilo in Brand geraten. Die Wehrleute räumten Reichhart zufolge das glimmende Brandgut aus und löschten es auf dem Vorplatz ab. Mitalarmierte Kräfte wie die Drehleiter Kusel und der Rettungsdienst konnten so zeitnah abrücken. Mit im Einsatz war auch die Schnell-Einsatz-Gruppe mit einem Rettungswagen.