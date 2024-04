Das Geheimnis ist gelüftet: Schon im Februar kündigten Jason und Petra Würth von Remix Events, die das diesjährige Ohmbachseefest erstmals ausrichten werden, einen bekannten Headliner an. Nun ist offiziell, dass die Band Glasperlenspiel („Echt“, „Geiles Leben“) am Freitag, 19. Juli, den Besuchern auf der Veltins-Bühne eine Show bieten wird. Das Duo fühlt sich offensichtlich wohl in der Pfalz: Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg traten in der Vergangenheit unter anderem bereits bei den Rheinland-Pfalz-Tagen in Pirmasens und Annweiler sowie während der Corona-Pandemie bei einem Autokonzert auf dem Zweibrücker Flugplatz auf.

Tickets für das ganze Wochenende (19. bis 21. Juli) gibt es ab 15 Euro. Erhältlich sind sie ab sofort online unter eventim.de und ab Montag, 6. Mai, in allen Filialen der Volksbank Glan-Müchweiler.