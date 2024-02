Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Seefest ist zurück. Die Waldmohrer Firma Remix Events hat die Planung übernommen und will am dritten Juli-Wochenende den Besuchern am Ohmbachsee einiges bieten. Was bisher auf der Agenda steht, haben die Veranstalter der RHEINPFALZ verraten.

Anfang Januar machte es Christoph Lothschütz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, offiziell: Nach einem Jahr Pause wird im Juli wieder das Fest am Ohmbachsee gefeiert. Im Vorjahr