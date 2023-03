Die Kreisstraße 14 zwischen Herchweiler und der Einmündung in die B420 ist in einem schlechten Zustand und wird voraussichtlich ab Montag, 17. April, gesperrt. Wie ein Sprecher der DB Regio Bus Mitte GmbH mitteilte, wird es durch die Sperrung „zu massiven Veränderungen im ÖPNV bei den Linien 293 und 294“ kommen. Dabei nutzten einige Fahrten die Umleitung Selchenbach, Osterbrücken, Herchweiler, andere Busse fahren dem Sprecher zufolge die Gemeinde Herchweiler gar nicht mehr an. Die Schulfahrten seien allerdings gesichert und verkehrten entsprechend früher oder später über die Umleitung. Bei Fahrten, bei denen Herchweiler aus dem Fahrplan gestrichen worden sei, könnte großteils auf die Ruftaxilinie 2993 ausgewichen werden. Aber: Dem Sprecher zufolge muss das Ruftaxi mindestens 60 Minuten vor Fahrtantritt bestellt werden. Die aktualisierten Baustellenfahrpläne beider Linien werden im Internet unter www.vrn.de veröffentlicht. Der Fahrplan sei vorerst knapp zwei Monate lang gültig. Weitere Infos erteilt das Kundencenter der DB Regio Bus Mitte GmbH unter der Telefonnummer 06381 6089440.

Im Zuge der Sperrung werden die Trag- und Asphaltschicht auf der 1,2 Kilometer langen Teilstrecke erneuert. Zudem werden die Bankette sowie die Entwässerung erneuert. Durchgeführt werden die Arbeiten von der Firma Juchem Straßenbau. Kosten: rund 365.000 Euro. Der Eigenanteil des Kreises aus dem Kreisstraßenbauprogramm liegt bei etwas unter 100.000 Euro.