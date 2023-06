Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Roboterbienen waren diese Woche in drei Kindertagesstätten im Landkreis zu Besuch. Denn am Freitag findet zum vierten Mal der bundesweite Digitaltag statt. Bei den Vorschülern der Kita Odenbach kamen die Bee Bots richtig gut an.

Durch den Aktionstag der Initiative „Digital für alle“ sollen die digitale Teilnahme und Kompetenz gestärkt werden. Das Smart-City-Team „Land L(i)eben“ will das schon bei