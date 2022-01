14 Jahre lang hat Wolfgang Pfeiffer unsere Redaktion der „Westricher Rundschau“ in Kusel erfolgreich geleitet. Seit dem 1. November ist er Ressortleiter unserer Sportredaktion in Ludwigshafen. Seine Nachfolge in Kusel hat zum 1. Januar 2022 Wolfgang Kreilinger angetreten.

Er ist fast so etwas wie ein Tausendsassa des Lokaljournalismus. Jedenfalls hat Wolfgang Kreilinger in der RHEINPFALZ-Redaktion schon so viele verschiedene Positionen innegehabt wie kaum ein anderer in der Redaktion. Das beweist, wie neugierig er ist und dass er alle paar Jahre neue Herausforderungen sucht. Dass er im Zentrum der Pfalz, also in Kaiserslautern, geboren ist und dort mit seiner Frau und seinen zwei Kindern wohnt, hat ihm die Arbeitsplatzwechsel in der Pfalz erleichtert.

Studium der Volkswirtschaftslehre

Wolfgang Kreilinger, Jahrgang 1964, hat Volkswirtschaftslehre in Mainz und Mannheim studiert. Es schloss sich die Ausbildung zum Redakteur in unserem Verlag an. Die erste berufliche Aufgabe Wolfgang Kreilingers bei der RHEINPFALZ war dann ab 1994 die Sportberichterstattung in der Lokalredaktion Kaiserslautern. 2001 wechselte er in die Lokalredaktion nach Zweibrücken, von wo aus er über das Saarland und die Wirtschaft in der Westpfalz berichtete. 2008 übernahm er als stellvertretender Leiter unserer Redaktion in Pirmasens erstmals Führungsverantwortung. Weiter ging es 2013 nach Neustadt als Leiter unserer dortigen Redaktion.

2019 reduzierte er seine Arbeitszeit und seine Führungsaufgaben in Neustadt, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Weil die Westpfalz ihn lockte, wechselte er zum 1. August in die Lokalredaktion nach Kusel und dort wieder auf eine ganze Stelle. Seither hat uns Wolfgang Kreilinger mit all seiner Erfahrung und seiner Kenntnis der Redaktionen geholfen, in Kaiserslautern einen Produktionsdesk für die Lokalausgaben Kaiserslautern, Kusel und Kirchheimbolanden/Rockenhausen aufzubauen.

Offen für Neues

Der Wechsel seines Freundes Wolfgang Pfeiffer in die Zentralredaktion Ludwigshafen animierte Wolfgang Kreilinger dazu, selbst wieder Verantwortung zu übernehmen. Die Lust zu führen, hat ihn erneut gepackt. Nun ist er seit dem Neujahrstag unser Lokalchef in Kusel.

Der gleichermaßen überzeugte Lauterer, Westpfälzer und Pfälzer Wolfgang Kreilinger ist ein leidenschaftlicher Lokalredakteur, in den Themen Kommunalpolitik, Wirtschaft und Infrastruktur besonders bewandert. Aber er hat auch Auge und Ohr für „menschelnde“ Geschichten, ungewöhnliche Schicksale, für gute Unterhaltung, für Lokalkolorit, für Heimatgeschichte. Der 57-Jährige ist offen für Neues und hat die Chancen des Digitalen für den Lokaljournalismus erkannt. Wolfgang Kreilinger ist der ideale Nachfolger für Wolfgang Pfeiffer. Zusammen mit Astrid Böhm und Sven Holler sowie den Assistentinnen Heike Look und Birgit Wenzel wird er den erfolgreichen Kurs der „Westricher Rundschau“ entschlossen fortsetzen.

Die unbesetzte vierte Stelle in der Redaktion ist ausgeschrieben und wir können sie hoffentlich bald besetzen.