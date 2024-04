Welche Themen in und um Lauterecken beschäftigen Sie, liebe Leserinnen und Leser, am meisten? Sagen Sie es uns! Am Mittwoch, 10. April, kommen die RHEINPFALZ-Redakteure Benjamin Ginkel und Christian Hamm in den Kuseler Nordkreis. Unterstützt werden die beiden von Sabrina Schreiner, die im Norden des Landkreises eine feste Größe in der Berichterstattung ist. Ab 10 Uhr sind die drei vorm Lauterecker Schloss nah am Veldenzplatz anzutreffen. Bei hoffentlich schönem Wetter besteht dort zwei Stunden lang Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Anregungen und Hinweise oder auch nur ein Hallo sind nur allzu willkommen.