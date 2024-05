Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob Kreistag, Stadt- oder Gemeinderat, Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher – am 9. Juni wird gewählt. In Weisenheim am Sand gibt es zwei Kandidaten, darunter Holger Koob, der als parteiloser Kandidat für die CDU antritt.

Vor 61 Jahren wurde Holger Koob in Weisenheim am Sand geboren, und seit 61 Jahren lebt er in der Gemeinde. „Ich bin Weisenheimer zu 100 Prozent“ ist daher der Wahlslogan des parteilosen