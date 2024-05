Nach Herzenslust musizieren: Das ermöglicht der Musikverein Leistadt seit 90 Jahren. Das besondere Jubiläum feierte er nun in der ausverkauften Turnhalle, wie es sich gehört: mit viel Musik und „Geburtstags“-Gästen, die von dem Konzert der 30 Musikerinnen und Musiker begeistert waren.

Der Vorsitzende Timo Jochum erinnerte an die „Geburtsstunde“ des Vereins 1934. Zunächst als eine Untergruppierung des Turnvereins habe sich der ursprünglich als Spielmannszug konzipierte Musikverein mit Flöten, Fanfaren und Schlagwerk in der Nachkriegszeit zu einer Blaskapelle mit einem breiten Spektrum an Blasinstrumenten entwickelt und viele Veranstaltungen musikalisch begleitet. Seit 1996 sei der Musikverein ein eigenständiger Verein und habe nur wenige Jahre später sein Domizil im vereinseigenen Musikerheim in der Leistadter Hauptstraße gefunden. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement hätten Generationen von Musikern ihre Heimat liebens- und lebenswerter gemacht und das kulturelle Leben enorm bereichert, sagte Jochum.

Dirigent Bernd Schneider hatte für das zweistündige Programm Filmmusiken aus den vergangenen 60 Jahren zusammengestellt. Neben flotten Melodien aus der Muppet Show und aus Miss-Marple-Krimis Bekanntem konnten die Zuhörer bei „My Name Is Nobody“ und „Grease“ in Erinnerungen schwelgen. Auch das Medley mit Melodien aus den Musicals „Peter Pan“, „Mary Poppins“, „Aladin“ und dem „König der Löwen“ belohnte das Publikum mit großem Beifall. Melodien aus „Herr der Ringe“ und mehreren James-Bond-Filmen zeigten den vollen und harmonischen Klangkörper des Orchesters. Krönender Abschluss war ein Medley aus bekannten TV-Höhepunkten.

Bei dem Jubiläumskonzert nutzte der Verein zudem die Gelegenheit, sich musikalisch bei seinem ehemaligen, langjährigen zweiten Vorsitzenden Siegfried Neugebauer zu bedanken, der seine aktive Musikerlaufbahn dieses Jahr beendete: Das Ensemble verabschiedete ihn mit seiner Lieblingspolka „Böhmischer Traum“ und viel Beifall in den musikalischen Ruhestand. Jochum hob seinen jahrzehntelangen Einsatz und die Treue zum Musikverein hervor.