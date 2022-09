Zum zwölften Mal hat sich die Altenglaner Realschule plus am Spendenlauf der „Aktion Hilfreich“ beteiligt. Dieses Mal gingen 350 Mädchen und Jungen an den Start.

Den Lauf hatte die im Jahre 2010 gegründete gemeinnützige Gesellschaft „Direkt für Kinder“ mit Sitz in Mainz initiiert. Die Gesellschaft hat sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, die akut von Armut betroffen sind, zu unterstützen und zu fördern. „Wir sind froh und stolz, dass das Umfeld unserer Schule diesen Spendenlauf seit so vielen Jahren gleichbleibend gut unterstützt“, sagte Schulleiterin Katja Albert.

Mit der Spendensumme, die im Laufe der Jahre eingegangen sei, habe „Direkt für Kinder“ vielen Bedürftigen helfen können, berichtete Gesellschaftsgründerin Edith Wingenfeld. Die Schüler handeln im Vorfeld jedes Laufes bei Verwandten und Geschäftsleuten für jede gelaufene Runde um den Sportplatz einen Spendenbetrag aus. Das erfordert einige Organisation und Engagement. Auch das Lauf-Event, das den Jugendlichen viel Spaß macht, ist durchstrukturiert: Gestartet wird in mehreren Gruppen. 350 laufende Kinder auf der Strecke, das wäre dann doch etwas zu viel. Wie hoch die erlaufene Gesamtsumme ist, stellt sich erst nach der Auswertung heraus.