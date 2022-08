Der Kabarettist Ramon Chormann tritt am Freitag, 23. September, 20 Uhr, mit seinem Programm „Es eskaliert sowieso“ in der Turn- und Festhalle auf. Ob zu Hause ein Schrank aufgebaut wird oder eine behördliche Genehmigung beantragt werden muss, ob wir als Kunden schlecht bedient oder für dumm verkauft werden, ob wir über das Klima reden oder über moralischen Verfall in der Gesellschaft, ob es um Ausreden, Lügen, Aufschieberei oder mangelnde Disziplin geht – „es eskaliert sowieso“. Karten gibt’s im Vorverkauf für 22 Euro: im Steinbruchcafé, Haschbacher Straße 14, Rammelsbach; im Salon Sondergeld, Glanstraße 16, Rammelsbach; im Reisebüro Wirtz, Trierer Straße 7 (Fußgängerzone), Kusel, oder im Internet über www.SVR1945.de.