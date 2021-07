In Reichweiler findet zusammen mit der Bundestagswahl am 27. September auch die Neuwahl eines Ortsbürgermeisters statt. Karsten Becker, seit 2014 im Amt, ist zurückgetreten. Das bestätigte er der RHEINPFALZ am Mittwoch am Rande der Sitzung des Verbandsgemeinderates. Der Rückzug sei familiär bedingt, sagte Becker. Für das Ehrenamt stünde ihm nicht mehr die erforderliche Zeit zur Verfügung, ergänzte der 49-Jährige, der Leiter des Prozessmanagements bei MiniTec GmbH & Co. KG in Schönenberg-Kübelberg ist. Bei den Kommunalwahlen 2019 war Becker in einer Urwahl mit mehr als 80 Prozent der abgegebenen Stimmen als Ortsbürgermeister von Reichweiler für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. Mitglied des Verbandsgemeinderates, in dem Becker der CDU-Fraktion angehört, wird er bleiben. Bis zur Wahl eines Nachfolgers werden die Geschäfte des Ortsbürgermeisters vom ersten Beigeordneten Thilo Neitsch wahrgenommen.