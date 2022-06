Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag ein Quad aus einer Hofeinfahrt in der Bachstraße gestohlen. Laut Polizeibericht handelt es sich dabei um ein schwar-grün-ocker-farbenes Quad der Marke Zhejiang Cfmoto (RC). Hinweise zur Tat, die sich gegen 3.30 Uhr ereignet hat, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.