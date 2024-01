Roter Teppich, Stars und Sternchen, Hollywood-Schriftzug, Glamour und natürlich auch Klamauk - all das gab es am Samstag in der stilvoll geschmückten und prallgefüllten Halle in Medard. Oscars statt Orden und zahlreiche Raketen zündeten bei der diesjährigen Prunksitzung.