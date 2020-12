Die drei evangelischen Dekanate im Kreis Kusel haben bei den Presbyteriumswahlen eine überdurchschnittliche Wahlbeteiligung erreicht.

Nach Angaben der Landeskirche gaben pfalzweit 32 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. In den im Kreis Kusel liegenden Gemeinden des Dekanats Homburg wurden 37,4 Prozent erreicht, an Alsenz und Lauter waren es 44,8 Prozent. Der Kirchenbezirk Kusel erreichte eine Wahlbeteiligung von 43,5 Prozent.

Über 56 Prozent

Im Kirchenbezirk Kusel liegt in Dennweiler-Frohnbach bei der Wahlbeteiligung mit 56,9 Prozent ganz vorne. Damit hat die Gemeinde von Pfarrerin Regine Großmann auch kreisweit die Nase vorn. Schlusslicht im Dekanat ist Kusel selbst mit einer Beteiligung von 27,9 Prozent. Dort war es auch nicht gelungen, aus allen zugehörigen Orten Kandidaten aufzustellen.

In den sechs Pfarrämtern des zum Kreis Kusel gehörenden Dekanats „An Alsenz und Lauter“ schnitt Rothselberg mit 50,1 Prozent der Wähler am besten ab. Die wenigsten Wähler wurden in Lauterecken erreicht. Dort gaben 38,6 Prozent ihre Stimme ab.

Im Dekanat Homburg liegt Gries von den im Kreis Kusel liegenden Gemeinden mit 49,3 Prozent vorne. Schlusslicht ist Waldmohr, wo sich unterdurchschnittliche 26,4 Prozent an den Wahlen beteiligten.

Neun Frauen in Lauterecken

Auch nach den jüngsten Wahlen wird es wieder einige ausschließlich weibliche Presbyterien geben. So zum Beispiel in Lauterecken, wo neun Frauen vertreten sind. Auch in Glan-Münchweiler wurden nur Frauen gewählt, ebenso wie in Rammelsbach. Immerhin ist in allen drei Pfarrämtern der Pfarrer ein Mann.

Insgesamt waren 440.880 wahlberechtigte Mitglieder der Landeskirche aufgerufen, ihre Gemeindeleitungen per Briefwahl zu bestimmen, darunter 27.933 Erstwähler ab 14 Jahren. Die Presbyterien werden alle sechs Jahre neu bestimmt.

Dekanat Alsenz und Lauter

Hinzweiler: Uwe Allmang, Rita Apfel, Jonas Braun, Amelie Donauer, Dorothee Habermann, Tanja Huf, Christa Jung, Ingeburg Klinkenberg, Rudi Gerhard Kochenburger, Annegret Löffler, Ulrike Göttel-Lüdtke, Dennis Mack, Gabriele Rais, Tanja Schmelzer.

Jettenbach: Klaus, Christmann, Sabrina Druck, Ralf Emrich, Katja Kamchen, Andrea Ludwig, Martina Putze, Melanie Schultz, Julia Ziegler.

Lauterecken: Marika Cossmann, Stefanie Habermann, Anja Fritz, Simone Gilcher, Karoline Groß-Herr, Marie-Christin Heinz, Sina Ockert, Sarah Schreiner, Stephanie Schwed.

Nußbach: Margit Kraus, Karin Leib, Ramona Stauter, Rudi Zapp.

Odenbach: Cornelia Baque, Marita Geib, Waltraud Feick, Elke Haaß, Mario Klein, Andrea Knecht, Ria Lorenz, Pascal Schumacher.

Rothselberg: Andrea Anlauf, Brigitte Becht, Kerstin Baumhardt, Nicole Biedinger, Ulrike Dahlmanns, Markus Märkl, Jürgen Ortmann, Yvonne Paul, Carmen Schmitt, Dirk Schwab, Marion Weißmann.

Wolfstein: Gisela Boldt, Brigitte Condé, Herbert Donauer, Rudolf Hentzel, Sabine Knapp, Rüdiger König, Loni Krönert, Lana Künstle, Brigitte Mannweiler, Alexandra Schnabel-Zimmermann, Christina Werner, Linda Werner.

Dekanat Homburg

Breitenbach: Gisela Dörrenbächer, Peter Frede, Michaela Jäger, Dagmar Mathias, Volker Pfaff, Wolfgang Steigner-Wild.

Dunzweiler: Heidrun Becker, Ilka Bühl, Jürgen Diehl, Helga Molter.

Gries: Frank Beisecker, Barbara Brans, Karoline Carrino, Tanja Klein.

Schönenberg: Fabian Hauck, Margarethe Heinz, Stefan Messer, Jörg Neufing, Gundi Stenger, Vera Trautmann-Ranker, Stefanie Wolf.

Waldmohr: Judith Collet, Verena Drescher, Larissa Eisel, Alexander Gestel, Lieselotte Hafner, Regina Kempf, Lukas Schwarz, Silke Stocker.

Dekanat Kusel

Altenglan: Walter Cappel, Andreas Forster, Simone Gabrysch, Petra Klein, Günter Schäfer, Larisa Segnits, Ursula Weber, Karl Ludwig Weigel.

Altenkirchen-Brücken: Tanja Becker, Wilfried Becker, Madeleine Berger-Kohn, Ute Doll, Udo Grub, Petra Jankowski, Berthold Kurz, Katharina Sander, Martin Sontag, Xaver Seyler.

Dietschweiler: Beate Christmann, Reiner Trumm, Bernd Gunter, Jutta Schmidt, Waldemar Stemler, Anette Weber.

Glan-Münchweiler: Therese Feuchtner, Ulla Grosklos, Ute Moldenhauer, Valeska Neudert-Heil, Helga Emrich, Inge Wigand.

Herschweiler-Pettersheim: Torsten Arnold, Thorsten Bäcker, Sarah Burger, Etienne Feick, Gudrun Höfs, Philipp Hollinger, Johann Kurz, Claudia Schramm, Hans Jürgen von Blohn, Henny Zastrau.

Hüffler: Mandy Blügel, Friedrich Clos, Elvira Reis, Sarah Rübel, Olga Wagner, Waltraud Weber, Felix Mark Wilson.

Quirnbach: Margot von Blohn, Rita Blomeyer, Dagmar Decklar, Meike Gerhardt, Jürgen Mutter, Werner Rech, Angelika Schmidt.

Kusel: Friederike Densborn, Sandra Dick, Gerlinde Dunzweiler, Ulrich Ernst, Harald Jung, Lisa Ruth, Bärbel Schmitt, Eckhard Buchholz, Gabriele Grimm, Christina Becker-Kreutz, Holger Harig, Norbert Brell, Silke von Ehr, Christina Gerber-Heß, Matthias Luserke-Jaqui.

Neunkirchen: Rosemarie Decker, Laura Klinck, Doris Krzischke, Gudrun Müller, Michael Weigel.

Gimsbach: Gerda Berwanger, Werner Müller, Bettina Niebergall, Marina Sitter.

Mühlbach: Andreas Helmut Dick, Gregor Holzhauser, Lara Fabienne Schäfer, Wolfgang Steigner.

Rammelsbach: Iris Braun, Angelique Lauer, Marion Lotter, Monika Morgenstern.

Konken: Birgit Draudt, Marliese Hög, Margit Mende, Annelise Müller, Reiner Beck, Jutta Loos.

St. Julian-Gumbsweiler: Felix Mario Bauer, Marliese Drumm, Jonas Kalweit, Ute Klein, Anja Lemmer, Helga Mayer.

Theisbergstegen: Katharina Borger, Jutta Daub, Christian Gröschel, Lothar Haberstig, Ingrid Keber, Heide Sackenheim, Bärbel Schröck.

Ulmet: Susanne Fuchs, Linda Gutendorf, Bärbel Jung, Klaus Keller.

Dennweiler-Frohnbach: Gerlinde Barz, Walter Dick, Henriette Edinger, Anita Ledwig, Irene Penkwitt, Rosel Werner. Quelle: Dekanate.