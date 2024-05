Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Mitsubishi ein. Das Fahrzeug war in der Jungholzstraße in Germersheim geparkt. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurde eine Handtasche entwendet. Glücklicherweise befanden sich keinerlei Wertgegenstände im Pkw sowie der Tasche, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Dennoch sei am Fahrzeug ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei rät, generell keine Wertgegenstände von außen sichtbar in ihrem Fahrzeug aufzubewahren. Weitere Hinweise gibt es unter diesem Link .

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.