Die nächsten Schritte für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Heinzenhausen werden auf den Weg gebracht.

Neben der Schaffung einer zusätzlichen barrierefreien Toilette im Eingangsbereich soll auch die Küche erneuert und der Sanitärbereich im Untergeschoss zeitgemäß umgestaltet werden. Nun sind Planungsleistungen für das Genehmigungsverfahren an das Ingenieurbüro Bojak und Partner aus Wolfstein vergeben worden. Das hat der Ortsgemeinderat entschieden, um die Frist für die bewilligte Zuweisung aus dem Investitionsstock zu wahren.

Breitband geht voran

Ortsbürgermeister Frank Kohl informierte in Sachen Breitbandausbau: Die Telekom wird den Verteiler im Ort ertüchtigen, so dass von dort aus weiter gearbeitet werden kann. Das Neubaugebiet wird im kommenden Jahr durch Inexio mit Glasfaser bis in die Haushalte vernetzt.

Weitere Themen

Der Ortsgemeinderat dem Bau einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle im Außenbereich zugestimmt.