Zwei Kuseler Schülerinnen haben beim landesweiten Plakatwettbewerb der gesetzlichen Krankenkasse DAK-Gesundheit einen Preis gewonnen. Emilia Hecker und Jolina Löbel, beide besuchen die achte Klasse des Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasiums, erreichten im Wettbewerb den dritten Platz, teilte eine DAK-Sprecherin mit. Der Plakatwettbewerb unter dem Motto „bunt statt blau“ richtet sich gegen das sogenannte Komasaufen. Die Landessieger wurden am Freitag in Mainz geehrt. Bundesweit, so die Sprecherin weiter, haben sich mehr als 7000 Schüler an dem Wettbewerb im Frühjahr beteiligt.