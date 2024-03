Auf Grizzlybären, Mufflons, Steinböcke, Rothirsche, Bisons und Elche kann an Palmsonntag, 24. März, beim 3D-Turnier in Hinzweiler mit Pfeil und Bogen gezielt werden. Es handelt sich allerdings nicht um lebende Tiere, sondern um Plastikfiguren.

Das traditionelle Turnier veranstaltet der Schützenverein Königsberg schon zum 14. Mal. Bogenschützen, die an teilnehmen möchten, sollten sich möglichst bald über die Internetseite des Vereins anmelden, denn die Anzahl der Teilnehmer ist auf 180 Bogenschützen begrenzt und die Plätze sind begehrt. Es können nicht mehr allzu viele kurzentschlossene Bogenschützen teilnehmen, denn bereits jetzt werden 150 Meldungen gezählt.

Laut Vereinsvorsitzendem Hans Dippi reisen die Teilnehmer zum Teil von weit her an, beispielsweise aus Hannover und Freiburg. Manche Bogenschützen verbringen daher einige Tage in der Westpfalz und übernachteten in Wolfsteiner Gasthäusern, Jugendherbergen oder auf dem Campingplatz.

Den 3D-Parcours hat der Verein im Sommer des Jahres 2011 eröffnet. Beim 3D-Bogenschießen handelt es sich um einen Erlebnissport in freier Natur im Nordpfälzer Bergland. Der Sport ist laut Verein für die ganze Familie geeignet, ob Groß und Klein sowie Jung und Alt.

76 Tiere in Wald und Wiese

Die Teilnehmer des Osterturniers sind in die Altersklassen Schüler, Jugend und Damen/Herren aufgeteilt. Auf einem Wald- und Wiesengelände mit einer Fläche von 39 Hektar wurden 28 3D-Ziele mit bis zu 76 Tieren aufgestellt.

Vor dem Wettkampf müssen sich alle Teilnehmer ab 7.45 Uhr im Sportheim noch mal anmelden. Ab 9.45 Uhr beginnt der Wettkampf. Das Osterturnier ist allerdings nicht das einzige 3D-Turnier des Vereins in diesem Jahr. Am ersten Maiwochenende veranstaltet der Schützenverein zudem ein Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften. Im Herbst ist ein Zweitagesturnier geplant. Und im nächsten Jahr richtet der Verein die Deutschen Meisterschaften aus.