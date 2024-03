Nicht jeder, der im Kreis Kusel lebt, arbeitet auch hier. Aber wohin fahren die Leute eigentlich? Und wie viele kommen täglich von außerhalb in den Landkreis, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Antworten liefert der Pendleratlas.

Mehr als 18.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte verlassen tagtäglich ihren Wohnort im Landkreis Kusel, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Das geht aus der Statistik des Pendleratlas hervor, der sich aus Daten der Agentur für Arbeit zusammensetzt. Das beliebteste Ziel der Auspendler ist der benachbarte Saarpfalz-Kreis. Fast 4000 Arbeitnehmer aus dem Kreis Kusel haben dort ihren Arbeitsplatz. Aber auch Kaiserslautern ist ein gern und oft gewähltes Ziel: Rund 3500 Menschen aus dem Kreis Kusel sind bei Unternehmen im Lauterer Stadtgebiet angestellt, etwas mehr als 2800 weitere sind im Landkreis Kaiserslautern tätig. Eine ebenfalls vierstellige Anzahl zieht es an Arbeitstagen gen Norden nach Bad Kreuznach – rund 1200 Pendler verdienen sich dort ihren Lebensunterhalt.

Das bedeutet aber nicht, dass der Kuseler Landkreis unter der Woche menschenleer ist. Denn es gibt auch einige Einpendler. Deren Anzahl liegt zwar deutlich unter jener der Auspendler, aber laut Statistik machen sich immerhin knapp 4000 Menschen aus der näheren Umgebung regelmäßig hierher auf den Weg. Die Spitzenposition belegt dabei der Landkreis Kaiserslautern. Von dort pendeln mehr als 1000 Beschäftige zu ihren Arbeitsplätzen im Kreis Kusel. Mit deutlichem Abstand folgen der Saarpfalz-Kreis (410 Pendler) und die Stadt Kaiserslautern (rund 350) auf den Plätzen zwei und drei.

Viele Pendler innerhalb des Kreises

Gependelt wird allerdings nicht nur über die Kreisgrenzen hinaus. Auch innerhalb des Landkreises gibt es einen regen Arbeitsverkehr zwischen den drei Verbandsgemeinden (VG). Die meisten Arbeitnehmer pendeln dabei zwischen dem Süd- und dem Mittelkreis. Fast 950 Menschen aus der VG Oberes Glantal arbeiten in der VG Kusel-Altenglan. Den umgekehrten Weg nehmen 366 Arbeitende auf sich. Auch aus dem Norden zieht es einige zur Arbeit in das Zentrum des Landkreises. Aus der VG Lauterecken-Wolfstein machen sich an Werktagen 535 Berufspendler auf den Weg nach Kusel-Altenglan, die entgegengesetzte Richtung nehmen rund 430 Arbeitnehmer auf sich.

Zwischen Norden und Süden pendeln hingegen nur wenige. 70 Angestellte aus dem Oberen Glantal verdienen ihr Geld in der VG Lauterecken-Wolfstein. Die Anzahl der Pendler, die vom Nord- in den Südkreis fahren, taucht in der Statistik nicht auf.