Zu Ostern bemalt sie Eier mit filigranen Mustern, im Advent stellt Reinhilt Kaufmann unter anderem fantasievolle Sterne aus Papier her. Kreativ-Märkte, auf denen die vielseitige Heimwerkerin sonst häufig zu finden ist, finden nicht statt. Doch bei einem Hausbesuch in Oberalben lassen sich alte Techniken wiederentdecken. Eine Anleitung dazu gibt es am Ende des Textes.

In dem schönen, ehemaligen Bauernhaus inmitten eines liebevoll angelegten Gartens lässt sich allerhand entdecken. Und weil der Holzofen im Advent solch kuschelige Wärme verbreitet, möchte