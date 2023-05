Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das traditionsreiche Café Schwinn in der Kuseler Fußgängerzone schließt ab Weihnachten. Voraussichtlich für immer. Doch Betreiber Ortwin Merz geht ein ganz neues Projekt an: Er übernimmt das Rammelsbacher Steinbruchcafé. Als Angestellter der Gemeinde. Dort reaktiviert er auch dauerhaft das historische Backhaus.

Dass Merz irgendwann in nächster Zukunft im Café Schwinn aufhören würde, war schon länger in Kusel kolportiert worden. Am Mittwoch hat er im Gespräch