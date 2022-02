Der Termin für die Ortsbürgermeister-Wahl steht fest: Am Sonntag, 24. April, wird in Cronenberg gewählt. Sollte eine Stichwahl erforderlich sein, soll diese am 8. Mai durchgeführt werden. Nachdem Ortsbürgermeisterin Hannelore Eckel sowie fünf von sechs Ratsmitgliedern im September zurückgetreten waren, und nur ein Nachrücker bereit war, in den Rat zu gehen, muss auch der Gemeinderat neu gewählt werden. Wahlvorschläge mit den erforderlichen Anlagen können ab sofort eingereicht werden beim Wahlleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (Standort Lauterecken, Schulstraße 6a, Zimmer 109). Die Frist endet am Montag, 7. März. Neu auftretende Parteien müssen die Teilnahme an der Wahl bis spätestens Dienstag, 1. März, um 18 Uhr bei der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz (Mainzer Straße 14-16, 56130 Bad Ems) anzeigen und ihre Eigenschaft als Partei im Sinne des Parteiengesetzes nachweisen.