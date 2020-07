Blues, Bluesrock, Fusion, Soul, Mundart-Blues, Funk, Jazz, New Wave, Punk und Reggae – all das gibt es beim Open-Air-Festival. Der Jazzförderkreis St. Wendel und das Kurhaus Harschberg veranstalten mit Unterstützung der Stadt St. Wendel das Festival auf dem Gelände am Kurhaus Harschberg . Acht regionale Formationen spielen am 24. und 25. sowie am 31. Juli und 1. August.

Den Auftakt machen am Freitag, 24. Juli, um 20 Uhr Elm F. & The Rooks. Das Trio aus Schlagzeuger und Sänger Elmar Federkeil, Leadsänger und Keyboarder Stephan „Funky T“ Thielen und Bassist und Sänger Andrew Lauer spielt Rock-, Pop- und Jazzmusik im Bossa-, Clubjazz- und Reggae-Stil.

Um 22 Uhr übernimmt The Journey Experience mit Songs der gleichnamigen Band. Dabei bringen Schlagzeuger und Sänger Sebastian Schmitt, Bassist Markus Hufschmidt, Keyboarder und Sänger Michael „Professor“ Weickenmeier, Gitarrist und Sänger Knut Bausch und Sänger Michell Benzel nach Angaben der Veranstalter „den Nimbus des Originals“ rüber.

Himmlischer Blues

Blues Himmel präsentiert am Samstag, 25. Juli, um 20 Uhr traditionellen Blues, Pfälzer Mundart Blues, Rock, Swing, Country und Rap. Blues Himmel, das sind Michael Wack an Gitarre, Harfe und Gesang, Andrea Tognoli an Bass und Gesang, Thomas Girard am Saxofon, Benjamin Pfahler, Schlagzeug und Gesang und Vinzenz Wolz, Gitarre und Gesang.

Rocker Fuel folgt dann um 22 Uhr mit bluesgetränktem, kernigen Rock der 70er. Die reine Live-Band besteht aus Markus Fehr am Bass, Sebastian Ihl, Gesang, Gitarre und Harfe, Christoph Wachter, Schlagzeug und Gesang sowie Thomas Meleschko, Gitarre und Gesang.

Fusion-Stilistik

Der Fusion-Stilistik mit Popmusik, solistischer Finesse und Jazz hat sich die Saarbrücker Gruppe Saarbrooklyn-Groove-Unit verschrieben, die am Freitag, 31. Juli, um 20 Uhr auftritt. Die fünf Mitglieder sind Lorenz Hirsch am Saxofon, Philipp Herget an der Gitarre, Jonas Schmitt am Keyboard, Tobias Fritzen am Bass und Max Hofmann am Schlagzeug.

Um 22 Uhr kommt dann die Arnulf Ochs - Uli Brodersen Guitar Band. Ihr Motto lautet „Ohren auf statt höher, schneller, weiter. Musizieren, und Jazz im Besonderen, ist Kommunikation.“ So präsentieren die Gitarristen Arnulf Ochs und Uli Brodersen zusammen mit Bassist Jochen Lasi Lauer und Schlagzeuger Micha Jesske ihre Lieder mit genügend Raum für ausgiebige Improvisationen.

Balladen und mehr

Balladen, ausdrucksstarke Kompositionen, Blues und Rock spielen Honey Creek am Samstag, 1. August, um 20 Uhr. Dabei sind James Boyle, Gesang, Harfe und Mandoline, Michael Reufsteck an der Gitarre, Sebastian Mitzel am Bass und Joan Massing am Schlagzeug.

Den Abschluss machen um 22 Uhr Roxanne mit Liedern von The Police. Die Gruppe besteht aus Frontmann Jochen Philippi am Bass, Steven Buchs am Schlagzeug und Endi Casper an der Gitarre.

Info

Die Konzerte finden am Kurhaus Harschberg, Harschberger Hof 1, in St. Wendel statt. Einlass für die vom Ordnungsamt zugelassenen 200 Besucher ist jeweils um 19 Uhr. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro und sind ausschließlich im Vorverkauf, entweder bei Ticket regional in allen Vorverkaufsstellen, online unter www.ticket-regional.de/vvk, oder www.ticket-regional.de/wndjazz sowie bei der Hotline 0651 97 90 777 erhältlich.

Bei den Konzerten müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, Autofahrer werden auf zwei Parkplätzen eingewiesen und Getränke gibt es nur in Flaschen.