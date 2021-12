Nicht nur das Kuseler Forstamt versorgt die Bürger aus dem Landkreis mit Weihnachtsbäumen. Auch René Kayser und Arno Fehrentz kultivieren und verkaufen sie. Eine Aufgabe, die beiden viel Freude und das gesamte Jahr Arbeit macht.

Fichte, Blautanne, Nordmanntanne, Nobilis und Silbertannen kultiviert René Kayser aus Langenbach. Der 31-Jährige hat die Weihnachtbaumkultur zwischen Reichweiler und Eckersweiler im Jahr 2019 gekauft. „Kunden können sich hier Bäume aussuchen, die ich dann schlage. Oder sie können sie auch selbst schlagen“, erklärt er. Auf anderthalb Hektar zieht er aktuell rund 7000 Bäume von bis zu zwei Metern heran. „Wir verzichten auf Düngung, deswegen wachsen sie etwas langsamer“, berichtet er. Die unterschiedlichen Größen haben dabei durchaus einen Sinn: Schließlich will nicht jeder einen zwei-Meter-Baum im Wohnzimmer.

Er registriert außerdem, dass viele Käufer inzwischen mehr Wert auf Natürlichkeit und Regionalität legten. „Die Leute wollen frische Bäume“, sagt Kayser. Darum müssen die Bäume das gesamte Jahr kontrolliert und gepflegt werden. Der Industriemechaniker, der diesen Nebenerwerb zusammen mit seiner Mutter Birgit betreibt, baut neben Weihnachtsbäumen auch Gemüse und Kartoffeln an.

Strahlende Kinderaugen machen Freude

Schon ein „alter Hase“ im Tannenbaumgeschäft ist Arno Fehrentz. Zusammen mit seiner Frau Hedwig van Berkum verkauft er seit 1998 Weihnachtsbäume in der Ortsmitte von Brücken. Sie wachsen auf mehreren Parzellen in Steinbach, berichtet Fehrentz. Er kennt sich aus in dem Geschäft. „Die meisten wollen Nordmanntannen“, weiß er. Doch auch Blautanne, Fichte und die duftende Küstentanne seien beliebt. Die Größen reichen in seiner Kultur von 80 Zentimetern bis zum Dreieinhalbmeterbaum. Als Rentner könne er sich mittlerweile intensiver um die Bäume kümmern. Das tue nicht nur den Bäumen, sondern auch ihm selbst gut. Die Arbeit draußen an der frischen Luft bereite ihm schließlich viel Freude.

Sein Kollege René Kayser verrät, was ihm am meisten Freude an diesem Job bereitet: „Das Strahlen in den Augen der Kinder.“

Info

Die Kultur Kayser öffnet an den Adventsonntagen von 10 bis 16 Uhr. Sie befindet sich am ehemaligen Sportplatz Eckersweiler gegenüber der Außenfeuerstelle 205 der Bundeswehr. Der Verkauf läuft zudem montags bis samstags in Langenbach, Hauptstraße 32a. Unter 0176 84250437 können Termine vereinbart werden.

Auch in Steinbach können Interessenten nach Terminvereinbarung unter Telefon 0175 9066037 selbst Bäume schlagen. Der Verkauf findet am Samstag, 4. Dezember, in Brücken von 10 bis 18 Uhr statt. Vom 6. bis 10. Dezember ist von 14 bis 18 Uhr offen. Am Samstag, 11., sowie vom 13. bis 18. und vom 20. bis 23. Dezember ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Heiligabend läuft der Verkauf von 10 bis 12 Uhr.

Das Forstamt Kusel organisiert am Samstag, 18. Dezember, zwischen 10 und 15 Uhr einen Weihnachtsbaumverkauf. Treffpunkt ist der Parkplatz an der K22 zwischen Mayweilerhof und Ulmet.