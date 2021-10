Eine Neuinfektion mit dem Coronavirus vermeldet die Kreisverwaltung Kusel am Montagnachmittag. Mit dem Fall aus dem Oberen Glantal gibt es 76 aktive Infektionsfälle im Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder leicht von vorher 62,2 auf 41,9. In die Berechnung – die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner – sind die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte einbezogen. Der Kreis Kusel liegt damit weiter in der untersten, automatisch geltenden Warnstufe eins/gelb.