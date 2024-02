Ein Förderverein für die Ortsgemeinde hat sich in Etschberg neu gegründet. Wie Ortsbürgermeister Christoph Schneider berichtet, will der Verein Projekte der Ortsgemeinde fördern sowie die Dorfgemeinschaft stärken. An der Vereinsspitze stehen Andreas Emrich, Nina Schneider und Uta de Marinis als Dreierteam. Für Samstag, 23. März, sei bereits eine Veranstaltung geplant. Der Verein wolle eine Dancing Night organisieren, kündigte Schneider an.