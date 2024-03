Die Diskussion um die zurückgenommenen Wasserbescheide in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan geht in die nächste Runde. Bürgermeister Stefan Spitzer entschuldigte sich am Mittwochabend in der Sitzung des VG-Rats, ebenso die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Doch das war manchen Vertretern im Rat nicht genug.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.