Ist es okay, eine innerörtliche Straße aus Sicherheitsgründen dauerhaft komplett abzuriegeln? Und dies derart konsequent, dass sogar Anlieger verkehrstechnisch aus ihren Grundstücken „ausgesperrt“ werden? In diesem Fall, der in Offenbach-Hundheim spielt, redet eine ganze Reihe von Juristen mit. Ein Bürgermeister wünscht nun eine baldige Entscheidung – gerne auch zu seinen Ungunsten.

Ist das nun rechtens gewesen? Oder hat die Verwaltung vielmehr deutlich übers Ziel hinaus geschossen? Es deutet so einiges darauf hin, dass in Offenbach-Hundheim eine