Die Band San Salvador ist 50 und feiert das Bühnenjubiläum groß. Die Party steigt am 13. April in Rammelsbach. Dort hat die Erfolgsgeschichte der Band begonnen. Beim Blick in alte Fotoalben werden fast vergessene Geschichten lebendig. Wo zum Beispiel blieb das Keyboard bloß?

An den Wänden hängen Gitarren, Bilder, Notenblätter, einige Zeitungsausschnitte und ein Ankündigungsplakat von vor ewigen Zeiten mit den dazugehörigen Eintrittskarten. Der