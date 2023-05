Die Original Westpfälzer Musikanten Musikverein Brücken begehen dieses Jahr einen runden Geburtstag. Gefeiert wird fünf Tage lang auf dem Sportplatz im Karstwald.

Der Musikverein Brücken wurde 1963 „zur Pflege der Volks- und Orchestermusik“ gegründet, heißt es auf der Internetseite. Während die Vereinsmitglieder ansonsten bei vielen Veranstaltungen in anderen Gemeinden zu Gast sind, läuft derzeit noch die Feinabstimmung für eigene Festivitäten. Denn vom 17. bis 21. Mai wird auf dem Sportplatz im Brücker Karstwald der 60. Vereinsgeburtstag gefeiert. Dafür hat der Verein ein Festzelt (bis zu 1500 Stehplätze), die Technik für die Band-Auftritte sowie Sanitäranlagen gemietet.

Höhepunkt des mehrtägigen Fests bildet der Freitagabend, ist sich Dirigent Andreas Guhmann sicher. Denn dann trete der Musikverein Brücken gemeinsam mit „Die Üblichen Verdächtigen“ (Düv) auf – wie schon beim Musikfest vor fünf Jahren. In diesem Jahr stehen Gumann zufolge nicht Rock und Pop im Vordergrund, sondern Musical- und Filmmelodien. Als Beispiele nennt der Dirigent James Bond, Michael Jackson, Elisabeth und weitere Musicals. „Wir haben den Auftritt abgesprochen: Welches Notenmaterial ist vorhanden, was bietet sich an.“ Einige Stücke mussten „umarrangiert oder in eine andere Tonart transponiert werden, sodass sie von Düv besser und passender interpretiert werden können“.

Viele Karten bereits verkauft

Beide Ensembles proben an drei Abenden für ihren Auftritt, für den 11. Mai ist die Generalprobe angesetzt. „Beide Seiten bereiten sich außerdem einzeln vor – unser Musikverein seit einem dreiviertel Jahr. Das sollte also funktionieren“, betont Guhmann, der lachend ergänzt: „Und wir sind ja alle schon lange genug im Geschäft und verstehen was davon.“ Das Konzert am 19. Mai beginnt um 20.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Bis 23 Uhr – eine Pause ist eingeplant – werden Düv und der Musikverein zu hören sein. Es seien bereits zahlreiche Karten verkauft. Interessierten rät Guhmann, sich schnell zu bemühen.

Wer eher auf Rock steht, wird am 17. Mai, Beginn ist um 20.30 Uhr, auf seine Kosten kommen. Dann werden „Sin City“, „Tallica“ und „Hells Alley“ das Festzelt rocken. „Sin City“ aus Zweibrücken stehen für Rock’n’Roll im Stile von „AC/DC“, „Rhino Bucket“ und „Airbourne“. Der Name der zweiten Band aus Rheinböllen, „Tallica“, ist selbsterklärend: Es handelt sich um eine „Metallica Tribute Band“. Die fünf Jung von „Hells Alley“ sind in der Region ebenfalls bekannt. Sie haben sich auf Songs von „Iron Maiden“, „Manowar“, „Dio“ oder „Skid Row“ spezialisiert.

Kinderfest am Samstag

Etwas ruhiger geht es am 18. Mai, am Feiertag Christi Himmelfahrt, zu. Ab 11.30 Uhr werden die Musikfreunde aus Köln-Nippes zum Frühschoppen aufspielen. Die Brücker unterhalten mit den Musikfreunden, die auch samstags ab 18 und sonntags ab 11 Uhr zu hören sein werden, seit vielen Jahren eine Freundschaft. An Christi Himmelfahrt wird auch Guhmann sein erstes Heimspiel haben – ab 15 Uhr gemeinsam mit den Habachtalern.

Kinder und Familien stehen am Samstag, 20. Mai, im Mittelpunkt. Von 14 bis 17.30 Uhr steigt das „große Kinderfest“. An diesem Nachmittag werden sich die örtlichen Vereine präsentieren und Mitmach-Angebote vorstellen. Ob Tischtennis, Tennis, Zumba, Bogenschießen, „die Jungen und Mädchen können sich in einigen Sportarten oder auch im Blockflöte Spielen ausprobieren“, sagt Guhmann. Für die Organisation des Kinderfestes ist Johannes Huber, Beigeordneter der Ortsgemeinde, zuständig. Am Abend lädt die Band „Sergeant“ ab 20 Uhr zum Mitsingen und Mittanzen ein.

Für den Ausklang der Feier-Tage am Sonntag sorgen der Musikverein Nanzdietschweiler (ab 13.30 Uhr) und die katholische Vereinskapelle Enkenbach (ab 16 Uhr). „Mit beiden sind wir befreundet, treten bei Festen des jeweils anderen auf“, sagt Guhmann.

Info

Karten für die Rocknacht am 17. und für das „Musical und Filmmusik“ am 19. Mai gibt es bei Weinkönig in Brücken oder im Internet unter www.reservix.de.